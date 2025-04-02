Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de Yendi

ÇEYREK FİNALDEKİ ÇEKİŞME

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1’lik skorla ayrılarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak olan bu kritik maç öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir etkinlik düzenledi. Stadyumun hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde şaşkınlık yarattı. Bu yaratıcı hareket, Fenerbahçe’nin sosyal medyada gündem olmasına neden olurken, iki takım taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda bu maça özel şarkılar da çaldı. Jose Mourinho’nun “biz temiziz” sözleri yankılandı ve Özdemir Erdoğan’ın “Gurbet” parçası fonda çaldı. Ardından L-Gante ile Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın birlikte söylediği rap şarkısı “Amor Verdodado” ve Gazapizm’in “Heyecanı Yok” parçası da dinleyicilere ulaştı.

GALATASARAY HIZLA ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı ve 10. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü’nün defansın arkasına attığı topu sektiren Osimhen, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, beraberlik arayışı içerisine girdi ve 15. dakikada Kaan Ayhan’ın uzaklaştırmak istediği topa elle müdahale ettiği iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Ancak Hakem Cihan Aydın, itiraza rağmen oyunu devam ettirdi. VAR ile görüştükten sonra, bu kararında değişiklik yapmadı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan’ın şutu, Filip Kostic’ten döndü ve Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda bir elle oynama bekleyerek penaltı itirazında bulundu. Hakem, kısa bir VAR incelemesini ardından pozisyonu ekrandan izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Aydın, 26. dakikada beyaz noktayı işaretleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, 27. dakikada topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle hem kendisinin hem takımının ikinci golünü atmış oldu. Penaltı sonrası Fenerbahçeli tribünlerdeki taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ VE TARTIŞMALAR

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü dev maçta ilk yarının sonunda Sebastian Szymanski’nin golüyle farkı 1’e indirdi. 45+1. dakikada Anderson Talisca’nın kaleye doğru giden vuruşunda Szymanski, topa dokunarak ağlarla buluşturdu. Başlangıçta yardımcı hakem ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti, fakat yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe, bu golle skoru 2-1’e getirdi. Bu gelişme ilk yarının da sonucunu belirledi.

Galatasaray’da, maça ilk 11’de başlayan Mario Lemina, 61. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Przemyslaw Frankowski’ye bıraktı. Karşılaşmanın son bölümlerinde yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sonrasında güvenlik güçleri sahaya müdahale etti ve maç bir süre durduruldu. Bu gelişmelerin ardından futbolcu Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörlerinden Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, beraberlik golünü bulmak ve maçı uzatmalara taşımak için büyük bir fırsat yakaladı.

BÜYÜK FIRSATIN KAÇIRILMASI

90+11. dakikada, sarı-kırmızılıların ceza sahasına gönderdiği uzun topta Dzeko, topu indirdi, ancak Skriniar karşı karşıya kalmasına rağmen topu aşırttı. Bu sırada Davinson’un röveşata ile topu çizgiden çıkartması dikkat çekti. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Galatasaray, 2-1’lik skorla sahadan galip ayrılarak yarı final biletini cebine koydu. Fenerbahçe ise bu turda turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor çeyrek finalde İskenderunspor’u 3-0 yenerek tur atlamıştı.