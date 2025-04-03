Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de Yenerek Tarih Yazdı

GALATASARAY TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek hem yarı final biletini aldı hem de kulüp tarihinde önemli bir ilke gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, tarihindeki ilk kez Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de bir sezon içerisinde oynanan iki resmi maçtan da galip ayrılan taraf olabiliyor.

DERBİLERDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Cimbom, bu sezon lig maçında rakibini 3-1 yenmenin yanı sıra kupa mücadelesinde de 2-1’lik zafer elde etti. Okan Buruk’un yönetimindeki oyuncular, Ülker Stadyumu’nda, daha önce Şükrü Saraçoğlu Stadyumu adıyla bilinen sahada, bir sezon içinde karşılaştıkları iki derbiyi de kazandı.

GEÇMİŞTEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, daha önce Fenerbahçe’yi 1987-1988 sezonunda özel bir kupa olan TSYD Kupası’nda Tanju Çolak ve Kovacevic’in golleriyle 3-2 mağlup ederken, ligde ise Prekazi ve Uğur’un golleriyle 2-1 kaybetmişti. Bu tarihi zafer, taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratıyor.