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Galatasaray, Fenerbahçe’yi Yendi

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TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLU FİNALİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin 3. maçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Başakşehir Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, devreyi 48-30 önde tamamladı ve maçı 75-67’lik skorla kazanarak parkeden galip ayrıldı.

GALATASARAY’IN TARİHİ BAŞARISI

Bu zaferle birlikte Galatasaray, seriyi 2-1’lik sonuçla kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyla birlikte lig tarihinde 11. kez şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

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