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Galatasaray Fenerbahçe’yi Yenince Taraftar Sokağa Döküldü

GALATASARAY TARAFTARINDAN COŞKULU KUTLAMA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettikten sonra, Galatasaraylı taraftarlar caddelerde coşku gösterileri yaptı. Deplasmanda elde edilen bu galibiyet sonrası Galatasaraylı taraftarlar sokaklara taşındı.

CADDELERDE SLOGANLARLA KUTLAMA

Şehrin en yoğun caddelerinden olan Maraş ve Cumhuriyet caddelerinde sloganlar atan taraflar, daha sonra temsili bir Fenerbahçe tabutu üzerinde dua etti. Galatasaray’ın haklı zaferine dikkat çeken taraftarlar, Fenerbahçe’yi kendi sahalarında yenmenin kendilerine alışkanlık haline geldiğini ifade ettiler.

GENÇ TARAFTARDAN DUYGULANDIRAN PERFORMANS

Ayrıca, 6 yaşındaki Galatasaraylı küçük taraftar Miraç, yaptığı röportajda “Ağlama Fener” şarkısını seslendirdi. Galatasaraylı taraftarların bu coşkusu, maç sonrası kutlamalara damga vurdu.

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