Galatasaray-Fenerbahçe Yüzünden Bu Olaylar Yaşanıyor

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR MAÇI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta bir karşılaşma gerçekleştirdi. Ancak, Adana Demirspor, maçın 33. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına gitti. Stadyum çıkışında basın mensuplarına konuşan Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, “Murat Bey daha kapsamlı bir açıklama yapar. MHK’ye yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil. Murat Bey’in talimatıyla çekildik” ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK’IN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor’a bağlanarak aldıkları kararın nedenini açıkladı. Sancak, “Bu Galatasaray’a yapılan bir hareket değil, bunu net söyleyeyim. Galatasaray’ın o penaltıya da ihtiyacı yok onu biliyorum. Beni ne Ali Koç satın alabilir, ne Türkiye’nin en zengin adamı satın alabilir. Ali Koç, bana talimat verebilecek biri değil. Bu operasyon TFF ve MHK’ye yapıldı. Oradaki eski hakeme söylüyorum, siz avuçlarınızı ovuşturmayın. Levent Tüzemen’e söylüyorum, Galatasaray taraftarlığını bırak! Burada bir olay yapıldı! Türk futboluna katkı olacaksa, biz ceremesini çekeriz. Galatasaray’ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi oyuncu penaltı için kendini yere atmasın, uyarılmalı” şeklinde konuştu.

OKAN BURUK’A YAPILAN TEPKİLER

Murat Sancak, Galatasaray hocası Okan Buruk hakkında da sert sözler sarf etti. “Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma ‘S… Git’ diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray’ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz. Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

TİYATRO OYNANIYOR AÇIKLAMASI

Sancak, yaşananları tiyatroya benzeterek, “Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! Medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!” şeklinde açıklamalar yaptı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ETKİSİ

Sancak, Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden Anadolu kulüplerinin sıkıntı yaşadığını belirtti. “Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden bunlar yaşanıyor! Bütün takımlara arada presleniyor. Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Biz bu iki takımı memnun etmek zorunda değiliz! Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için” dedi.

ALI KOÇ VE DURSUN ÖZBEK’E GÖNDERME

Murat Sancak, Ali Koç ve Dursun Özbek’e de atıfta bulundu. “Ali Koç benim ağabeyimdir, Dursun Özbek de benim babamdır ve gördüğümde elini öperim. Ancak ne talimat alırım ne de boyun eğerim. Kellemi hayatım boyunca kimseye kiralık vermedim! İnsan hayatta bir kere ölür! Benim bu mübarek ağzımı daha fazla açtırmayın” şeklinde konuştu.

TFF’YE YAPILAN ELEŞTİRİLER

Sancak, TFF hakkında da sert eleştirilerde bulundu. “TFF’ye iki mermi sıkıldı! Bir mermi Mehmet Büyükeşi’nin kafasının üstünden geçti. Diğeri Hamit Altıntop’un kafasının üstünden geçti! Bu nasıl sarhoş mermi! Bu sarhoşları alsınlar keskin nişancı yapsınlar o zaman! Ortaya oynamayın, Türk futbolunda ne olduğunu bilmiyor musunuz siz?” dedi. Sancak, TFF ve MHK’ye karşı tavır sergileyerek, “İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu delikanlı adamlardır. Arkalarında olmazsak, bu işi yapamazlar. Kafanızın arkasındakilerle hareket etmeyin, cesur olun biraz!” ifadelerini kullandı.