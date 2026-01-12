Galatasaray Fethiyespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

galatasaray-fethiyespor-macina-hazirliklarini-tamamladi

Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında, yarın deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk önderliğinde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı.

İDMANIN DETAYLARI

İdman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti ve ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak olan Fethiyespor-Galatasaray karşılaşması, saat 20.30’da start alacak.

