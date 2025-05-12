Galatasaray, FIBA’yı İkinci Tamamladı

GALATASARAY FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın Atina şehrinde oynanan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga’ya 83-67 yenilerek organizasyonu ikinci sırada bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonanın ardından bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

HEDEF KUPAYI KAZANMAKTI

İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal, “Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı” dedi. Malaga’yı tebrik eden Göksenin, “Çok iyi savunma yaptılar. Biz de aslında 3-4 sayıya indirdikten sonra fark açıldı. Geri gelmeyi başarıyorduk ama sonrasında çok fazla sayı yedik. Yarı finalde İspanyol ekibi Tenerife’ye karşı kazandık. Malaga’ya aynı sert savunmayla çıkmamız lazımdı. Aslında onlara karşı yine tutmayı başardık ama skor üretemedik. Sonuç olarak kaybettik. İnşallah seneye Final-Four İstanbul’a diyorlar. İstanbul’da Final-Four’u biz kazanırız.” şeklinde konuştu.