Galatasaray Finale Çıktı, Kupayı İstiyor

GALATASARAY FİNALE YÜKSELİYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya’nın La Laguna Tenerife takımını 90-80 mağlup ederek finale çıkan Galatasaray’da oyuncular Buğrahan Tuncer ve Michael Young, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getirdi. Buğrahan Tuncer ve Michael Young, Yunanistan’ın Atina kentindeki SUNEL Arena’da gerçekleşen maçtan sonra yaptıkları açıklamalarda, müsabakanın ilk yarısında biraz dağılma yaşadıklarını ifade etti. Buğrahan Tuncer, “Ben, ilk yarıda oyunun içinde olamadım. İkinci yarıdan itibaren öne çıktık. Tekrar mücadele edip, savunma direncimizi artırıp hızlı basketbolumuzu oynamamız lazımdı. Avrupa’da oynadığımız basketbol, Türkiye’de oynadığımız basketboldan farklı. Avrupa’da çok iyi basketbol oynuyoruz. İspanya Ligi ikincisine karşı mücadele ettik. Organizasyonun favorilerinden biriydi. Giorgi Shermadini ve Marcelinho Huertas’ın nasıl oynadığını biliyoruz. 15 sayıdan geri gelip, 15-20 sayı öne geçmek ve kazanmak ancak bizim başarabileceğimiz bir şeydi. Finale çıktığımız için çok mutluyum.” şeklinde görüş bildirdi.

GALATASARAY’A OLAN SEVGİSİ

Galatasaray kulübünü çok sevdiğini vurgulayan Buğrahan Tuncer, “Galatasaray’a ayağım uğurlu geldi. Keşke Galatasaray’a daha önce gelseydim. Burası benim kulübüm. Yakın çevremdeki herkes, burayı ne kadar sevdiğimi bilir. Belki 1-2 sene daha önce gelsem, farklı bir ortamda olabilirdik. Bu formayı giyerken bir Avrupa kupasını ülkeye getirmek, inanılmaz bir duygu olacak. İnşallah pazar günü bunu başaracağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Anadolu Efes’in kendisine çok katkısı olduğunu belirten Buğrahan, “Onlarla birçok kez THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kaldım. Milli takımda da üst seviye turnuvalarında forma giydim. Bu yüzden artık ben tecrübeli bir oyuncuyum. İkinci yarıdan itibaren takımım için elimden geleni yaptım. Oyunumu daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Pazar günü bu oyunu devam ettirip, kupayı kazanmayı hedefliyoruz. Sezon başından beri ilk hedefimiz Dörtlü Final’di. Biz bu kupayı alacağız.” dedi.

MICHAEL YOUNG’UN HEDEFİ

Michael Young ise finale ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Şu anda harika hissediyorum. Şampiyon olmak kadar harika bir his yok. Bu benim ilk şampiyonluğum olacak. Daha fazlasını isteyemezdim. Şükürler olsun ki bu noktaya geldik. Ancak önümüzde bir maç daha var.” diye konuştu. La Laguna Tenerife ile oynanan eşleşmeye dair Young, “Bu tarz eşleşmelere iki yönden bakmak gerek. Her maçta, bu karşılaşmadaki basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Kendimize inanıyoruz. Öz güvenle sahaya çıkıyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi biliyoruz.” ifadesini kullandı.