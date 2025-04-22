Galatasaray Finale Gitti, Mutluyum!

MAÇIN ANALİZİ VE SONUÇLAR

Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor’u 5-1’lik sonuçla yenerek finale yükseldi. Bu önemli karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın sağ kanat oyuncusu Roland Sallai, maçla ilgili düşüncelerini paylaştı.

ROLAND SALLAI’YI MUTLU EDEN ANLAR

Sallai, “İyi bir maç çıkardık. Finale gittiğimiz için mutluyum, gollerimden de mutluyum. Hedefimiz finale gitmekti ve bunu başardık” yorumunu yaptı. Oyuncu, formayı giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Bugün kanat oynadım ve 2 gole katkı sağladım” dedi.

GELECEK MAÇLARA HAZIRLIK

Roland Sallai, antrenörünün gelecek maçlarla ilgili söylemlerine uyacağını belirtti. “Hocam önümüzdeki maçlarda ne diyorsa ben yüzde 100’ümü vermeye hazırım. Öncelikle iyi ve hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor” şeklinde konuşan oyuncu, gelecek hafta önemli bir maça odaklandıklarını vurguladı. “Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde, hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz ve bu yolda gitmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.