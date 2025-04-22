Galatasaray Finale Yükseldi, Hedef İki Kupa

GALATASARAY’IN FİNAL HEDEFİ

Türkiye Kupası’nda finale ulaşan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, “Fiziksel olarak daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim, tabii ki burada önemli olan takımımızın kazanması” şeklinde bir açıklama yaptı. Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi.

KULÜP İLE GURUR DUYUYORUM

Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yunus Akgün, “Kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah burada uzun yıllar kalmayı hedefliyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finale kaldık. Ama hedefimiz iki kupa ve her iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımızda büyük bir artış var ve bu da bize keyif ve moral veriyor. Her maçı final gibi görmek istiyoruz” dedi.

HEDEFİM 15 GOL 10 ASİST

Yunus Akgün, 10 gol ve 10 asist hedefinin bulunduğunu belirtti ve “Adana Demirspor’daki performansımın üstüne çıkmayı hedefliyorum. Bu seneki hedefim 15 gol ve 10 asist. İnşallah bunu tamamlarım ya da geçerim. Takımıma katkı sağlamak önemli, umarım böyle devam ederim. Şu anda durumum çok daha iyi. Başlarda ağrılarımı daha çok hissediyordum ama şimdi daha iyiye gidiyorum. Fiziksel olarak daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.