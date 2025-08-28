Galatasaray, Frankfurt ile aynı grupta

GRUP AŞAMASINA KATILIM VE KURA SONUÇLARI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılıyor ve kura sonucunda Eintracht Frankfurt ile aynı gruba düştü. Şimdi bu önemli karşılaşmanın detayları merakla bekleniyor. Maçın İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı büyük bir ilgiyle takip edilirken, taraftarlar ayrıca karşılaşmanın kesin tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları Monako’da TSİ 19.00’da çekildi. Geçen yıl uygulanan prosedürle, katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için sekiz rakip belirlendi. Galatasaray, 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

TORBALAR VE KATILAN TAKIMLAR

1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Frankfurt, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

FİKSTÜR AÇIKLAMASI

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nin resmi fikstürünü 30 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Bu tarihten itibaren Galatasaray’ın Frankfurt ile oynayacağı maçın günü ve saati kesin olacak. Mücadelenin İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da fikstürle birlikte belirtilecek. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

LİG AŞAMASI TARİHLERİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen tarihler:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026