Galatasaray, Frankfurt’la 18 Eylül oynayacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Galatasaray, 2025/26 sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk karşılaşmasını Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve Avrupa futbol camiası tarafından büyük bir heyecanla beklenen bu maç, sadece üç puan için değil, aynı zamanda prestij ve grup liderliği açısından da oldukça önemli bir mücadele olacak. Taraftarlar, Victor Osimhen hakkında çıkan sakatlık iddialarının ardından maç kadrosunu merakla izliyor. Peki, Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Osimhen, karşılaşmada oynayacak mı? İşte detaylar…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında başlayacak. Maç, 18 Eylül 2025 Perşembe günü yerel saatle 22:00’da Frankfurt Arena’da düzenlenecek. Bu tarih, UEFA fikstürlerine ve çeşitli kaynaklara dayanmaktadır. Galatasaray’ın önemli forvetlerinden Victor Osimhen’in durumu ise taraftarlar için bir diğer merak konusu haline geldi. 31 Temmuz 2025’te Galatasaray ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Osimhen’in transfer ücreti ise net olarak 75 milyon € olarak belirlendi. Sezonun başlamasıyla beraber önemli katkılar sunan Osimhen, performansıyla da dikkat çekiyor.

OSIMHEN’İN DURUMU

Henüz resmi bir sakatlık ya da maçta oynamayacağına dair bir açıklama yapılmadığından, Osimhen’in Frankfurt karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Resmi bir bilgi olmamakla birlikte, sakatlık veya cezalı durumda bulunmaması nedeniyle bu maçta yer alması olabiliyor. Galatasaray’ın kadrosundaki form ve istikrar göz önünde bulundurularak, teknik ekip muhtemelen Osimhen’i ilk 11’de sahaya sürecektir. Müsabaka, Galatasaray’ın grup aşamasındaki hedefleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.