Galatasaray, Futbolcuları İle Anlaşma Sağladı

GALATASARAY’IN MİLLİ FUTBOLCULARIYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Adları sürekli transfer dedikodularıyla anılan Galatasaray’ın milli futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın takımdaki gelecekleri büyük bir merak konusu olmuştu. Taraflar, Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği kararı nihayet açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde sonuca ulaştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

beIN Sports’ta yer alan habere göre Galatasaray, iki futbolcuyla da tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa süre içinde Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşmelerin imzalanacağı ifade edildi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken, 11 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

YUNUS AKGÜN’ÜN PERFORMANSI

Yunus Akgün ise bu sezon sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda 37 maça katıldı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarlarının büyük ilgisini çekiyor.