Galatasaray Futbolcularından Maç Sonrası Açıklamalar

MATCH SONRASI AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı 2-1’lik galibiyet elde eden Galatasaray’da futbolcular maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

MUSLERA’DAN YORUMLAR

Kaleci Fernando Muslera, “Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz.” dedi.