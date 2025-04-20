Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe’yi yendi

GALATASARAY FUZUL ŞAMPİYONU OLDU

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında, Fenerbahçe İstanbul Jet’i 75-67 mağlup eden Galatasaray Fuzul, şampiyonluk başarısını elde etti. 1-1 eşitliğin yaşandığı serinin üçüncü karşılaşması, Başakşehir Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı. Devre arası sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, maçı 75-67’lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmayı, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileri de izledi.

KUPA VE MADALYALAR TÖRENİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı. Başakşehir Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde, şampiyon takım ve finalist madalyalarını aldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, büyük bir sevinçle şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. İlk olarak sarı-lacivertli oyuncular, ardından sarı-kırmızılı oyuncular madalyalarını aldı. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran takımın kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti.

FERİT GÜMÜŞ’TEN AÇIKLAMALAR

Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını belirten Ferit Gümüş, “Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla yansıttık ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bu hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara.” dedi. Takımın büyüğü olarak sorumluluk aldığını vurgulayan Ferit, “Bir kupa daha Galatasaray müzesine götürdük. Ay sonu İtalya’da bir kupa daha var, onu da alıp göndereceğiz inşallah. Şampiyonluk, taraftarımıza armağan olsun.” şeklinde konuştu.

MÜCAHİT GÜNAYDIN’DAN TEBRİKLER

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mücahit Günaydın, sezon başından beri bu anı beklediğini ve şampiyon oldukları için mutlu olduğunu ifade etti. Mücahit, “Çok mutluyum, bütün sezondur bu anı bekliyordum. Çok çalıştık, çok zorluk çektik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin evinde kötü bir mağlubiyet aldık ama hatalarımızdan ders çıkardık ve kazandık.” dedi. Fenerbahçe’yi de mücadelelerinden dolayı tebrik eden Mücahit, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, destekleri çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Fuzul’u tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında, “Başakşehir Spor Kompleksi’nde oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Fuzul’u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet’i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.