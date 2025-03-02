Galatasaray Fuzul Play-off’ta Üst Turda

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA GALATASARAY FUZUL FARKLI GALİBİYET ALDI
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’in Play-off çeyrek final serisinin ikinci karşılaşmasında, Karabük Demir Kartal’ı ağırlayan Galatasaray Fuzul, maçı 84-69’luk skorla kazandı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi A Grubu’nu lider tamamlayan Galatasaray, B Grubu’nu 4. bitiren Karabük Demir Kartal ile karşılaştı.
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Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 52-33’lük skorla önde kapattı. Maç boyunca üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Fuzul, sahadan 84-69 galip ayrılarak bir üst tura geçmeyi başardı.