Galatasaray, Gabriel Sara’ya teklif aldı

GALATASARAY YILDIZ OYUNCUSUNA TEKLİF ALDI

Yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerine devam eden Galatasaray’da, yıldız futbolcularına gelen teklifler artış gösteriyor. Son olarak, Rusya’dan beklenmedik bir teklif gündeme geldi. Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i transfer edemeyen Zenit, yönünü Galatasaraylı Gabriel Sara’ya döndü. Rus kulübü, Brezilyalı orta saha için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro önerdi.

ZENİT’TEN YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ

Zenit, Gabriel Sara’ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önerisiyle, Galatasaray’da aldığı 2,3 milyon euronun yaklaşık iki katını sunmuş oldu. Ancak, Galatasaray yönetimi ve Gabriel Sara, bu teklife olumsuz cevap verdi. Brezilyalı oyuncunun şu an için takımından ayrılma planı bulunmadığı ifade edildi.