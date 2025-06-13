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Galatasaray, Galata Kulesi’nde Şov

Süper Lig devi Galatasaray, Galata Kulesi’nde saat 00.00’da ışık gösterisi yaptı. Yayında yer alan bir görüntü, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva’ya benzetildi. Galatasaray, yayınladığı “Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz.” başlıklı YouTube yayınında, Galata Kulesi’nde etkileyici bir ışık şovu gerçekleştirdi. Yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte aslan kükremesi sesi duyuldu.

YAYINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray’ın etkinliği yaklaşık 8 dakika sürdü ve bu süre sonunda sona erdi. Yayında, Almanya’nın yıldız oyuncusu Leroy Sane de ekranlara geldi. Ancak, izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer detay, Sane’nin arkasında yansıyan görüntü oldu. Bu görüntü, Manchester City’de forma giyen ve Galatasaray’ın transfer listesinde olan Bernardo Silva’ya benzetildi. Ayrıca, aynı yayındaki bir görüntü Portekiz bayrağına da benzetildi ve sosyal medyada Bernardo Silva ile ilgili iddialar daha da güçlendi.

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