Galatasaray, Gaziantep Deplasmanında Değişikliklerle Sahada

GALATASARAY’DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Hollanda temsilcisi Ajax ile oynanan son maçın ilk 11’ine göre takımda üç değişiklik yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a karşı 2-1’lik bir mağlubiyet alarak lig mücadelelerine geri dönüyor.

SÜPER LİG’DE GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞMA

Son şampiyon Galatasaray, 22. haftada Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda mücadele ediyor. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın ligdeki yolculuğunu etkileyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.