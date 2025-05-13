Galatasaray, Gaziantep’e Ulaştı

GALATASARAY KAFİLESİ GAZİANTEP’TE

Galatasaray takımı, Ziraat Türkiye Kupası Finali için Gaziantep’e ulaştı. Türkiye Kupası Finali, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda, Galatasaray ile Trabzonspor arasında yapılacak. Galatasaray kafilesi, havayolu ile kente seyahat etti ve Gaziantep Havalimanı’na saat 18.30’da iniş yaptı.

TAKIM DESTEKLE BULUŞUYOR

İnişin ardından Galatasaray kafilesi, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti. Otel önünde ise çok sayıda Galatasaray taraftarı, tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi.