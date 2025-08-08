Galatasaray, Gaziantep FK’yı 3-0 yendi

Haberler

GALATASARAY, GAZİANTEPSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in açılış müsabakasında, son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 3-0’lık net bir skorla kazanarak sezona galibiyetle merhaba dedi. Bu maçta Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün aradan sonra takımıyla resmi bir karşılaşmaya çıktı.

ZANİOLO’NUN DÖNÜŞÜ

Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile son resmi maçına 25 Temmuz 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris’e karşı çıkmıştı. Ardından, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina’da geçirdi. Gaziantep FK karşılaşmasının 73. dakikasında oyuna giren Zaniolo, tam 2 yıl 14 gün sonra yeniden resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

Galatasaray kariyerinde daha önce 13 maçta forma giyen Zaniolo, bu süreçte 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Bu dönüş, Galatasaray taraftarları için ayrıca heyecan verici bir an oldu.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

