Galatasaray, Gaziantep FK’yı 3-0 yendi

GALATASARAY, GAZİANTEPSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in açılış müsabakasında, son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 3-0’lık net bir skorla kazanarak sezona galibiyetle merhaba dedi. Bu maçta Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün aradan sonra takımıyla resmi bir karşılaşmaya çıktı.

ZANİOLO’NUN DÖNÜŞÜ

Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile son resmi maçına 25 Temmuz 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris’e karşı çıkmıştı. Ardından, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina’da geçirdi. Gaziantep FK karşılaşmasının 73. dakikasında oyuna giren Zaniolo, tam 2 yıl 14 gün sonra yeniden resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

Galatasaray kariyerinde daha önce 13 maçta forma giyen Zaniolo, bu süreçte 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Bu dönüş, Galatasaray taraftarları için ayrıca heyecan verici bir an oldu.