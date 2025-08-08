Galatasaray, Gaziantep FK’yi 3-0 yendi

MAÇIN HIZLI BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında Gaziantep FK, lig şampiyonu Galatasaray’la karşılaştı. Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Galatasaray 3-0’lık skorla kazandı. Konuk ekip Galatasaray, maça hızlı bir giriş yaptı. 8. dakikada Sara’nın kullandığı korner sonrası Sallai, Rodrigues’in müdahalesiyle yere düştü. VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Şansalan, pozisyonu inceleyip penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada Barış Alper Yılmaz, penaltı atışını kullanarak kaleci Mustafa Burak Bozan’ın solundan topu filelerle buluşturdu. Galatasaray, hızlı oyununa 16. dakikada devam etti. Sara’nın sol çaprazdan yaptığı pasla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden Eren Elmalı’nın şutunu hazırladı ve durum 2-0 oldu. İyi performansını sürdüren Galatasaray, 45+11. dakikada Barış Alper’e Abena’nın yaptığı faul sonucu bir penaltı daha kazandı. Hakem tekrar penaltı noktasını gösterdi ve Barış Alper, 45+12. dakikada bu fırsatı değerlendirerek takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Gaziantep FK, oyuncusu Arda Kızıldağ’ın pozisyondaki mücadelesi sonucu 10 kişi kaldı. Barış Alper’in savunmanın arkasına sarkarak attığı uzun top sonrasında kaleci Burak, topa müdahale etti. Barış Alper, kalecinin elle müdahale ettiğini iddia etti. Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrası kaleci Burak’a kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanı alarak ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek. Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle başarılı bir performans sergileyerek Süper Lig’in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk Galatasaray oyuncusu oldu. Öte yandan, Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane, takımının ligdeki ilk maçına çıktı.