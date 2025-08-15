Galatasaray, Gaziantep FK’yı 3-0 yendi

GALATASARAY SEZONA MORALLİ GİRDİ

Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK karşısında deplasmanda 3-0’lık üstünlük sağlayarak sezon başlangıcına olumlu bir hava yakaladı. Bu durumda, Fatih Karagümrük sezona başlayacağı ilk resmi maçı olan Galatasaray karşısında sahaya çıkma hazırlığı yapıyor. “Galatasaray Fatih Karagümrük muhtemel 11’ler” bilgileri de bu mücadelenin önemi açısından dikkat çekici oluyor. Peki, Galatasaray’ın ilk 11’inde kimler görev alacak? Okan Buruk, hangi oyuncularla sahayı paylaşmayı planlıyor?

BARIŞ ALPER’İN YILDIZLAŞMASI

İlk hafta Gaziantep FK’ya karşı iki gol ve bir asistle öne çıkan Barış Alper, hazırlık karşılaşmalarında da ileride aktif bir rol almıştı. Okan Buruk’un, bu müsabakada da bu stratejisini sürdürme olasılığı oldukça yüksek. Öte yandan, Fatih Karagümrük, Süper Lig’e geri dönüş heyecanı yaşıyor ve teknik direktör Marcel Licka yönetiminde tecrübeli oyuncuları kadrosuna ekledi. Berkay Özcan, Jure Balkovec ve Enzo Roco gibi isimlerle güç kazanan konuk ekip, Galatasaray’a karşı sağlam bir futbol sergilemek istiyor.

İstatistikler incelendiğinde, Galatasaray, Fatih Karagümrük’e karşı son yedi Süper Lig maçında mağlup olmamış olup (4 galibiyet, 3 beraberlik) dikkati çekiyor. Ayrıca, Fatih Karagümrük’ün Süper Lig tarihindeki Galatasaray deplasmanındaki galibiyeti de bulunmuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi’nin henüz maça hazır olmadığını açıklayıp, bu karşılaşmada yer alamayacağını bildirdi.

OLASI 11’LER

Galatasaray 11’i: Günay | Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Yunus, Sara, Sane | Barış Alper

Fatih Karagümrük 11’i: Grbic | Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer | Daniel, Doh | Serginho, Berkay, Ahmet | Tiago