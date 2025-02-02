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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK’yi İkinci Kez Konuk Edecek

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GALATASARAY’IN GAZİANTEP KARŞISINDAKİ BAŞARISI

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 karşılaşma gerçekleştirdi. Galatasaray, bu mücadelelerden biri hükmen olmak üzere toplamda 9 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki bir mücadele beraberlikle sonuçlandı, başka bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

GOL ve SAVUNMA İSTATİKLERİ

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, toplamda 26 gol attı ve kalesinde ise 11 gol gördü. Özellikle Gaziantep’teki maçlar, Galatasaray için oldukça üst düzey bir performans sergilediği dönemler oldu.

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