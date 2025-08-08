Galatasaray, Gaziantep’i 3-0 yendi

GALATASARAY SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında, Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ederek sezona zaferle giriş yaptı. Maçın ikinci yarısında önemli anlar yaşandı. 49. dakikada, Kozlowski’nin sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Eren uzaklaştırdı ve dönen topta Kulasin gelişine vuruş yaptı, ancak top yandan dışarı gitti. 54. dakikada sağ kanattan ceza yayı gerisine kadar ilerleyen Sane’nin plase vuruşu az bir farkla auta çıktı.

60. dakikada Sane’nin savunma arkasına attığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus’un vuruşu, Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak’tan döndü. 63. dakikada VAR incelemesi sonucunda, Mustafa Burak Bozan ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Bu olay sonrasında Galatasaray, 66. dakikada Gabriel Sara ile ceza yayı içerisinde kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı az farkla kalenin dışına gönderdi.

81. dakikada sağ kanattan Sallai’nin ortasıyla ceza sahasında Gabriel Sara’nın kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 88. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Barış Alper’in dönerek yaptığı vuruş, direğe çarparak dışarı çıktı. 89. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Sane, rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutta topu üstten dışarı gönderdi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata (Enver Kulasin dk. 34), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna, Maxim (Sokratis Dioudis dk. 66), Deian Sorescu (Mirza Cihan dk. 79), Christopher Lungoyi (Badou Ndiaye dk. 46), Emmanuel Boateng (Ogün Özçiçek dk. 79)

Yedekler: Semih Güler, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Galatasaray: Günay Güvenç, Eren Elmalı (Nicolo Zaniolo dk. 73), Abdulkerim Bardakcı, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 66), Roland Sallai, Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 66), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 66), Gabriel Sara, Yunus Akgün (İsmail Jakobs dk. 66), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 11 pen. ve dk. 45+12 pen.), Eren Elmalı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rodrigues, Maxim (Gaziantep FK), Torreira, Lemina, Sanchez, Abdulkerim (Galatasaray)

Kırmızı kart: Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK)