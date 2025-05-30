Galatasaray Gelecek Sezon Hedefi 26. Şampiyonluk

GALATASARAY’IN GELECEK HEDEFİ 26. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önümüzdeki sezon için hedeflerinin Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluk olduğunu belirtiyor. Buruk, “Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti.

SON MAÇIN DUYGUSAL ANLARI

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk, maçı kazanarak sezonu bitirmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle Mertens ve Muslera’nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi. İkisiyle de gurur duyuyorum. Onlarla geçen 3 muhteşem yıl, 3 şampiyonluk yaşadık.” dedi.

Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür eden Buruk, son maçta stadyumu doldurduklarını ve birlikte şampiyonluğu kutladıklarını ifade etti. “Gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık.” diyen Buruk, Galatasaray yönetimine ve başkanına da teşekkür etti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili sorulara da cevap veren Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile görüşmeler olup olmadığıyla ilgili, “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu. Türkiye’den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak.” şeklinde yanıt verdi. Buruk, “Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor.” diyerek durumu netleştirdi.

GELECEK SEZON HEDEFLERİ VE ÇALIŞMALAR

Galatasaray hocası, önümüzdeki sezon ağustostan itibaren başlayarak 26. şampiyonluk hedefi doğrultusunda şimdiden çalışmalara başlayacaklarını belirtti. “Taraftarımız bize güvensin, inşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, “Emek veren bütün oyuncularıma başta Muslera ve Mertens olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları.” diyerek sözlerini tamamladı.