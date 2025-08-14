Galatasaray Genel Sekreteri Yazgan’a dava açıldı

ERAY YAZGAN HAKKINDA DAVA AÇILDI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yazgan “şüpheli”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı temsilcisinin 16 Eylül 2024 tarihinde savcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

SÜREÇTE YER ALAN REKLAMLAR

İddianamede, 14 Eylül 2024’te Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve Galatasaraylı sporcuların formalarının arka kısmında ile stadyumdaki dijital LED panolarında “meritking.news” adlı reklamların bulunduğu ifade ediliyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bir yazıya göre, yurt dışı kaynaklı bu web sitesinin çevrimiçi bahis oynatma hizmeti verdiği kaydedildi. Yazgan’ın ifadesinde, “Meritking.news isimli internet haber sitesinin reklamının forma ve çeşitli alanlarda kullanılması için imzaladık. İnternet sitesinin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair bir bilgimiz yoktur” dediği belirtildi.

SPONSORLUK ANLAŞMASININ İPTALİ

Yazgan, 14 Eylül 2024’teki futbol müsabakasında söz konusu sitenin reklamlarının kullanıldığını belirterek, “16 Eylül 2024’te Net Holding’den bize, bünyelerinde “merit” isimli otellerin bulunduğu ve bu sponsorluk anlaşmasının marka ihlali teşkil ettiğine dair ihtarname geldi. Bunun üzerine 17 Eylül 2024’te sponsorluk sözleşmesini askıya aldık” dedi. Yazgan sözleşmeyi 30 Eylül 2024 tarihinde feshettiklerini, kulübün bu anlaşmadan hiçbir maddi menfaat sağlamadığını da vurguladı.

GALATASARAY KULÜBÜ’NÜN AÇIKLAMASI

İddianamede, Yazgan’ın Spor Kulübü adına yaptığı görüşmeler sonucunda reklamların gerçekleştirildiği kaydedildi. Yazgan’ın “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine muhalefet” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 3 bin güne kadar para cezası talep edildiği belirtildi. Galatasaray Kulübü, Sponsorluk sözleşmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, TFF tarafından yapılan iznin kaldırılmasının ardından hemen feshedilmiştir” ifadelerini kullandı. Kulüp, “Gerçeklerin ortaya çıkacağından eminiz ve Galatasaray isminin temiz kalması için gereken tüm hukuki süreç takip edilecektir” dedi.