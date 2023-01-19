Galatasaray görüşmelere başladı

Beşiktaş’ın peşine düştüğü Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile Galatasaray Kulübü görüşmelere başladı.

ransfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile resmi görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapmak istedikleri bu takviye için 3 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardı. Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde oyuncu verebileceklerini de yeşil-beyazlılara iletti.

BEŞİKTAŞ NE KADAR TEKLİF ETTİ?

Öte yandan kısa bir süre önce Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yaptığı transfer teklifini güncelledi. Siyah-beyazlıların daha önce 2 milyon 500 bin euro önerdiği tecrübeli futbolcu için yeni teklifini iletti. Beşiktaş’ın Amir Hadziahmetovic için 3 milyon euro artı oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek için görüşme yaptı.

BURNLEY’İN TEKLİFİ

25 yaşındaki orta sahanın peşindeki Burnley’in de transfer teklifini yükselttiği ortaya çıktı. Bosna Hersekli oyuncu için Championship ekibinin 4 milyon euroluk bir bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı. Burnley’in transfer teklifinin içerisinde bonus maddelerinin de yer aldığı vurgulandı.

KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI

Bu arada Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu, kısa bir süre önce Amir Hadziahmetovic’e resmi teklifin geldiğini belirterek, “Ancak rakamlar kabul edeceğimiz seviyede değildi. İngiltere’den başka bir teklif var. Daha tatmin edici bir teklifti. Amir’in gitmesini istemiyoruz. Ancak kulübün menfaatlerini de düşünmemiz gerekiyor. Eğer gitmesi yönünde bir anlaşma yapılırsa alternatifi var. Endri Çekici’ye de teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Verilmiş bir karar yok, eğer giderse Endri’nin de alternatifleri hazır. Sehic ve Bytyqi’nin kalmasını istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Şartlarda anlaşırsak bizimle kalacaklar. ” değerlendirmesinde bulundu.