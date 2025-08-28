Galatasaray, Güçlü Kadro Kuruyor. Başarılı Sezon Bekliyoruz

GALATASARAY BAŞKANINDAN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özbek, transfer süreci hakkında “Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz.” diye konuştu. Ayrıca, başarılı bir kadro kurduklarını ve nokta transferler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Başarılı bir sezon Galatasaray’ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.” açıklamasını yaptı.

GALATASARAY’IN GÜCÜ

Dursun Özbek, takımlarının rakipleriyle eşit güçte olduğunu vurgulayarak, “Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünecek. Geçen sene de gördük. Performansı yüksek takımlara karşı başarılı sonuçlar alıyoruz. Galatasaray en az bu takımlar kadar güçlü.” ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeleriyle taraftarlarına güven verirken, gelecekteki maçlar için de umut dolu mesajlar iletti.