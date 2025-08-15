Galatasaray, Günay Güvenç ile Sözleşme Yeniledi

DAVINSON SANCHEZ İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Davinson Sanchez ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra, bir başka yıldız oyuncusunda da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, deneyimli kalecinin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray kariyeri boyunca 21 maça çıkan Günay Güvenç, kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.