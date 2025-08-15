Haberler

Galatasaray, Günay Güvenç ile Sözleşme Yeniledi

DAVINSON SANCHEZ İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Davinson Sanchez ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra, bir başka yıldız oyuncusunda da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, deneyimli kalecinin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray kariyeri boyunca 21 maça çıkan Günay Güvenç, kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

