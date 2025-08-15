Galatasaray, Günay Güvenç’le sözleşme uzattı

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATTI

Galatasaray, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

GÜNAY GÜVENÇ’İN GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Bu sözleşme uzatımıyla birlikte Günay Güvenç, mevcut performansını devam ettirerek takımın geleceği için önemli bir isim olmaya devam edecek. Galatasaray, bu kararı alarak kalecisinin tecrübesine olan inancını bir kez daha tazelemiş oldu.