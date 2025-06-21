“Galatasaray Hakan Çalhanoğlu İçin Nabız Yokluyor!”

GALATASARAY TRANSFER PİYASASINDA FIRTINA ESİYOR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray, transfer döneminde dikkat çekici hamleler yapıyor. Son zamanlarda Leroy Sane’nin Bayern Münih’ten transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulunuyor. Ancak Çalhanoğlu’nun transfer süreci, Victor Osimhen’in durumuna bağlı olarak gelişiyor.

İNTER’E TEKLİF YAPILDI AMA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İtalyan medyasına göre Galatasaray, Inter forması giyen 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro’luk bir teklif sundu. Hakan’ın, çocukluk hayali olan Galatasaray’a dönmek üzere pazarlıklara katılmayı kabul ettiği ve transfer için istekli olduğu ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. İtalyan kulübü bu transfer için 30-40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor, ancak bu rakamın pazarlıklarla düşürülebileceği belirtiliyor. 2021’den beri 182 maçta 38 gol ve 32 asistlik performans gösteren Hakan, Inter’in kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, onun etkileyici pasları ve frikik yeteneklerini Galatasaray forması altında izleme hayalini taşıyor.