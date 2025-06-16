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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor

GALATASARAY’DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ GÜNDEMDE

Bu sezona transferde büyük bir heyecanla giriş yapan Süper Lig takımı Galatasaray, kadrosuna Leroy Sane’yi ekledi. Bu gelişmenin ardından, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili önemli adımlar atılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in özel olarak dikkatini çeken Çalhanoğlu, kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi arzuluyor.

MENAJER İSTANBUL’A GELİYOR VE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

31 yaşındaki futbolcunun menajeri Gordon Stipic’in, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeler sonrasında iki taraf arasında pazarlıkların başlayacağı belirtildi. Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro tutarında bir bonservis bedeli talep ederken, deneyimli oyuncu bu rakamın düşürülmesi adına kulübüne baskı yapıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’na ek olarak Bundesliga’dan gelen bir diğer yıldız ismi, Manchester City’li İlkay Gündoğan’ı da gözden çıkarmış değil. 34 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme konusunda planların değerlendirildiği ifade ediliyor.

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