Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nu Aldı

GALATASARAY’IN TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın transferini tamamladıktan sonra, bu sefer Inter’de oynayan Hakan Çalhanoğlu’nun transferine odaklanıyor. A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmasının ardından kulübü Inter ile olan görüşmelerde sonuca ulaşmaya çok yakın.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-kırmızılıların, Hakan’ın bonservisi konusunda Inter ile yaptıkları pazarlıklarda orta noktaya gelerek anlaşmaya oldukça yaklaştığı ifade ediliyor. Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu, bu gece saat 22:30 civarında A Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul’a gelecek. Galatasaray yönetimi, Hakan transferini hızlı bir şekilde tamamlayarak milli yıldız ile salı günü resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

