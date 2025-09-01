Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nu Aldı

GALATASARAY’IN TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın transferini tamamladıktan sonra, bu sefer Inter’de oynayan Hakan Çalhanoğlu’nun transferine odaklanıyor. A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmasının ardından kulübü Inter ile olan görüşmelerde sonuca ulaşmaya çok yakın.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-kırmızılıların, Hakan’ın bonservisi konusunda Inter ile yaptıkları pazarlıklarda orta noktaya gelerek anlaşmaya oldukça yaklaştığı ifade ediliyor. Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu, bu gece saat 22:30 civarında A Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul’a gelecek. Galatasaray yönetimi, Hakan transferini hızlı bir şekilde tamamlayarak milli yıldız ile salı günü resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor.