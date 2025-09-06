Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nu istiyor

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için mücadele ediyor

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirme yönünde adımlar atıyor ve 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için yoğun çaba harcıyor. Cimbom, İtalya’nın İnter takımıyla Hakan’ı renklerine katmak amacıyla kıyasıya pazarlıklara girişiyor. Hakan, Süper Lig’de Galatasaray forması giymek arzusuyla İtalyan devine “Bırakın gideyim” diyerek net bir mesaj iletti.

İnter’le masada görüşmeler devam ediyor

Galatasaray, Hakan transferi için İnter’in 15 milyon euroluk teklifinin altına inmesini bekliyor. Eğer İtalyan kulübü bu rakama yaklaşırsa transfer gerçekleşebilir. Hakan da Galatasaray’a katılmak için maaşında bir indirim yapmayı kabul ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi 10 milyon euroya tamamlamaya çalışıyor. Ancak, İnter transferde ısrarcı olursa, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ya ara transfer dönemine ya da sezon sonunda gerçekleşecek.