Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu’nu Transfer Etmek İstedi

GALATASARAY’IN HAKAN ÇALHANOĞLU İLE PLANLARI

Galatasaray, Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu yaklaşık iki buçuk aydır transfer etmeye çalışıyor fakat henüz bu süreçte başarılı olamıyor. Sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer olma isteği doğrultusunda yeni bir strateji geliştirdi.

YENİ İLETİŞİM VE TRANSFER GARANTİSİ

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile temas kurarak oyuncuya geleceği adına transfer garantisi sundu. Sarı-kırmızılı yönetimin, 2027 yılına dek Inter ile sözleşmesi bulunan milli futbolcuya yeni bir sözleşme imzalamaması gerektiğini ilettiği öğrenildi. Ancak, Inter’in bu yaz yıldız oyuncu için talep ettiği 25 milyon euro bonservis bedeli, Galatasaray için yüksek bir maliyet oluşturdu ve bu yüzden transferde henüz istenen sonuca ulaşılamadı.