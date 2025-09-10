Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu Transfer Etti

GALATASARAY’IN TRANSFER PLACommunity

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nu yaklaşık 2.5 aydır transfer etmek için çaba gösteriyor fakat henüz başarıya ulaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a geçişi için yeni bir strateji geliştirdi.

İLETİŞİM VE TRANSFER GARANTİSİ

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile bağlantıya geçerek ona gelecek için transfer garantisi verdi. Sarı-kırmızılıların, Hakan için Inter ile 2027 yılına kadar anlaşması bulunan milli oyuncuya sözleşmesini uzatmaması gerektiğini söylediği öğrenildi. Inter’in bu yaz Hakan için 25 milyon euro bonservis talep etmesi, Galatasaray’ı maliyet açısından zor durumda bıraktı ve bu nedenle transferde ilerleme kaydedilememiş durumda.