Galatasaray, Hakan’ı gelecek yaz alacak

GALATASARAY’IN HAKAN ÇALHANOĞLU PLANI

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray, Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmek için yaklaşık 2.5 aydır çalışmalar yapıyor. Ancak bu süreçte başarıya ulaşamamış durumda. Sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu’nu Galatasaray’a katma konusunda yeni bir strateji geliştirdi.

YÖNETİM, OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile iletişim kurarak geleceği için ona transfer garantisi verdi. Yönetim, Hakan’ın Inter ile sözleşmesinin 2027 yılına kadar sürdüğünü belirterek, bu duruma dikkat çekti. Inter’in bu yaz Hakan için 25 milyon euro bonservis ücreti talep etmesi, Galatasaray’ı maliyet açısından zor durumda bırakmış.

GELECEK PLANLARI

Galatasaray, bu yeni strateji ile birlikte Hakan’ın sözleşmesinin son yılına girdiği gelecek yaz, oyuncuyu 10 milyon euro civarında bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki milli futbolcuyu 2026 yılında kesin olarak transfer etme isteği bulunuyor. Inter’de geçirdiği süre zarfında 183 maça çıkan Hakan, bu maçlarda 38 gol atıp 32 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi.