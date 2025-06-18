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Galatasaray, Hakan İçin 15-20 MİLLİON Euro Düşünüyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in son sahibi Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerini hız kesmeden yürütüyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A takımında mücadele eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine almış durumda. Ancak, Inter’in tecrübeli 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için belirlediği 40 milyon euro gibi yüksek bonservis ücreti, Galatasaray cephesinde endişe yarattı.

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Galatasaray yönetimi, bu miktarın çok yüksek olduğuna karar vererek, transfer için bir pazarlık stratejisi geliştirmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, Hakan Çalhanoğlu için düşündüğü bonservis bedeli ise 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcunun, kulübü Inter’i bu rakamlarla ikna etmesi durumunda, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymesi oldukça yüksek bir olasılık olarak görülüyor.

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