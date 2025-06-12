Galatasaray, Hakan İçin Resmi Teklif Yaptı

GALATASARAY TRANSFER HIZINI KESMİYOR

Galatasaray yönetimi, transferle ilgili hız kesmek istemiyor. Leroy Sane ile yaptığı hamlelerin ardından görüşmelere devam eden sarı-kırmızılı takım, Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini sunmuş durumda.

INTER HAKAN İÇİN FİYAT BELİRLEDİ

Inter’in Hakan Çalhanoğlu’nun transferine kapıyı tamamen kapatmadığı ve bu oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği bilgisi ulaştı. Ayrıca, Inter’in Hakan’ın olası ayrılığına karşı alternatif oyuncuları da belirlediği vurgulanıyor.

MİLLİ FUTBOLCU GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

Ekol TV’de yer alan haberlere göre, Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulundu. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor ve milli futbolcunun Galatasaray’a transfer olma konusunda sıcak baktığı ifade ediliyor.