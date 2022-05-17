Galatasaray, Hakan Şükür’ü sildi

Galatasaray, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz sonrası ülkeyi terk eden Hakan Şükür’ü sildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye terk eden Hakan Şükür ile Arif Erdem, Galatasaray tarafından silindi. İkili, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde sosyal medyada paylaşılan videolardan çıkarıldı.

Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü için hazırladığı fotoğraf ve videolardan FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü sildi…

“Türk futbol tarihinde kazanılmış en büyük zafer! Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu! Namağlup UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray!” ifadeleriyle Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda dönemin başta Fatih Terim ve Gheorghe Hagi olmak üzere yıldız isimleri yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye terk eden Hakan Şükür ile Arif Erdem, Galatasaray tarafından silindi.

CİM BOM TARİH YAZMIŞTI

1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde lenip yoluna UEFA Kupası’nda devam eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Danimarka’nın Kopenhag kentinde İngiliz devi Arsenal’le oynanan final maçında tarih yazmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta kupa penaltı atışları sonrası Galatasaray’ın olmuştu.

Cim Bom o yıl Mallorca, Bologna, Borussia Dortmund ve Leeds United gibi zorlu rakiplerini eleyerek, yenilgisiz şampiyon olmuştu.