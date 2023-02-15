Galatasaray, Hatayspor ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, başarılı oyuncu Sam Adekugbe için Hatayspor ile anlaştı.

Galatasaray Kulübü, Hatayspor’da forma giyen başarılı oyuncu Sam Adekugbe için harekete geçti.

alatasaray’da, Hatayspor’un sol beki Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu’yu satın alma opsiyonulu kiraladı. Adekugbe’nin satın alma opsiyonu 1. 2 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.