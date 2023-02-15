Galatasaray, Hatayspor ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Hatayspor’da forma giyen başarılı oyuncu Sam Adekugbe için harekete geçti.
alatasaray’da, Hatayspor’un sol beki Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu’yu satın alma opsiyonulu kiraladı. Adekugbe’nin satın alma opsiyonu 1. 2 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.
Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.
Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.