Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Galatasaray’ın Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri açıklandı.Galatasaray-Hatayspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu’nu atandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında yarın oynanacak olan iki mücadelenin hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına Arda Kardeşler’i atadı. 18.30’da başlayacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.

Günü diğer maçı olan Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde ise Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu’nda 20.30’da başlayacak olan müsabakada Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

TRT