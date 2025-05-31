Galatasaray Hedefi 26. Şampiyonluk Dedi

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon için amaçlarının Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğu kazanmak olduğunu ifade etti. Buruk, “Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı.

VEDA MAÇI VE DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Buruk, “Kazanarak bitirmek istedik, bizim için çok önemliydi. Özellikle Mertens ve Muslera’nın veda maçıydı, ikisine de veda ettik” dedi. Buruk, bu organizasyonu muhteşem bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. İkisi de son maçlarında ne kadar profesyonel futbolcular olduklarını gösterdi. Üç yıl birlikte yaşadığımız şampiyonlukları unutmayacağız” şeklinde açıkladı. Ayrıca, büyük Galatasaray taraftarına destekleri için teşekkür etti.

TRANSFER CEVABI

Buruk, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile herhangi bir transfer görüşmeleri olup olmadığına ilişkin soruya, “Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu” yanıtını verdi. Özellikle sözleşmesi olan oyuncularla herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti ve gündemde olmayan konular üzerinden gereksiz tartışmalar yapıldığını dile getirdi.