Galatasaray Hedefli 26. Şampiyonluk İçin Çalışacak

HEDEFİMİZ 26. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon için hedeflerinin Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu bildirdi. Buruk, “Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin” şeklinde konuştu. Takım, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, evinde Başakşehir’i 2-0’lık skorla yendi.

VEDA MAÇLARI VE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Maç sonrası basın toplantısında Buruk, kazanarak sezonu bitirmenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. “Özellikle Mertens ve Muslera’nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. İkisiyle de gurur duyuyorum” dedi. Üç yıl boyunca süregelen başarılarını vurgulayan Buruk, taraftarlarına teşekkür etti. “Son maçta stadı yine doldurdular, desteklediler. Gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece yaşadık” şeklinde duygularını aktardı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Aktarılan bir soru üzerine, Okan Buruk Türkiye’den herhangi bir futbolcu ile görüşme yapmadıklarını bildirdi. “Türkiye’den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye’nin en iyi kadrosu. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak” dedi. Buruk, mevcut durum hakkında spekülasyonların saçmalık olduğunu ifade etti. Okan Buruk’un açıklamaları, Galatasaray’ın geleceğe yönelik planları açısından önemli bilgiler içeriyor.