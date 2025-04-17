Galatasaray Hedefli 3 Puan Alacak

GALATASARAY’IN HEDEFİ ÜÇ PUAN

Galatasaray, Cuma günü sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılıların hedefi üç puan almak. Eski futbolcu Tanju Çolak, maçla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu ve bu durum gözleri Bodrum FK’nın teknik direktörü Jose Morais’e çevirdi.

BODRUM FK’DAN PRİM AÇIKLAMASI YOK

Tanju Çolak, “Cuma günü Galatasaray sahasında Bodrumspor’la karşı karşıya gelecek. Neymiş? Başkanı prim verecekmiş. Zaten Ali Koç’un ortaklarından birisi. Teknik direktörü Jose Morais, Fenerbahçe karşısında 4 futbolcuyu oynatmadı, hadi yine oynatmasın Galatasaray maçında.” şeklinde konuştu. Bodrum FK’nın prim konusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig’in 32. haftasında kozlarını paylaşacak olan Galatasaray-Bodrum FK maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.