Galatasaray, Hırvat golcünün peşinde

Sarı kırmızılı ekip, Hırvat golcü Nikola Kalinic’i transfer etmek için yakın takibini sürdürüyor.

Taraftarların da bir süredir talep ettiği “forvet” arayışında Nikola Kalinic ismi gündeme geldi.

Galatasaray, Atletico Madrid’in 31 yaşındaki golcüsü Nikola Kalinic için harekete geçti.

Alan, Pato ve Tetteh transferleri için beklemeyen geçen Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

360 TV’nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid’e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtildi.

Sezon başında Milan’dan Atletico Madrid’e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.