Galatasaray’ı Eleyen Young Boys’un Şampiyonlar Ligi Hüsranı

HÜSRAN YAŞAYAN YOUNG BOYS

Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı yenerek elde ettiği başarı ile beraber tarihe geçen bir hayal kırıklığı yaşadı. Play-off aşamasında Galatasaray’ı 2 maçta 1-0 ve 3-2’lik skorlarla geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Young Boys, gruplarda beklenmedik bir düşüş gösterdi.

BİTİYOR GİBİ GÖRÜNEN ŞANS

İsviçre temsilcisi, yeni format ile birlikte lig etabında 8 maça çıktı. Ancak bu karşılaşmalarda, beklentilerin aksine hiçbir maçta puan almayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadı. Young Boys’un, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, tarihsel açıdan beklenenin çok altında kaldı.