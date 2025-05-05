Galatasaray, Icardi İddialarını Yalanladı

GALATASARAY’DAN İCARDİ AÇIKLAMASI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, bir süre boyunca sakatlığıyla gündemde kalan yıldız oyuncusu Mauro Icardi için çıkan dedikodulara yanıt verdi. Arjantin basınında, Icardi’nin takımdan ayrılacağına dair iddialar yer alırken, Galatasaray bu haberleri yalanladı.

DEĞERLİ OYUNCUYA DESTEK

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi web sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi. Galatasaray, Icardi’nin iyileşme sürecinin yolunda gittiğini vurguladı.

Icardi Hakkındaki İddialar

Arjantin merkezli Radio Mitre’nin haberine göre, Icardi’nin Türkiye kariyerine son verip Latin Amerika’ya dönmeyi planladığı öne sürüldü. Ancak kulübün açıklaması, bu iddiaların doğruluğunu çürüterek, oyuncunun Galatasaray’la yoluna devam edeceğinin altını çizdi.