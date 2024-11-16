Galatasaray İçin Alisson Becker Gelişimi

GALATASARAY TRANSFER HEDEFİ

Trendyol Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, takımına takviyeler yaparak gücünü artırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın yerine alternatif arayışlarına devam ediyor.

ALİSSON BECKER GÜNDEME GELDİ

Fotomaç’ın haberine göre; çalışmaları titizlikle sürdüren Galatasaray yönetimi, Liverpool’un 32 yaşındaki kalecisi Alisson Becker için transfer sürecine başladı. Gelecek sezon Liverpool’un kalesini Mamardashvili’nin koruması beklenirken, Brezilyalı kalecinin yedek durumda kalması olabiliyor.

TAFFAREL İŞİN İÇİNDE

Bu durumu fırsat olarak gören Galatasaray yönetimi, 1.93 m. boyundaki Brezilyalı kaleci için hamlesini gerçekleştiriyor. Cimbom, bu transfer sürecinde Liverpool’un kaleci antrenörü Taffarel’den destek almayı düşünüyor.