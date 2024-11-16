More
Spor

Galatasaray İçin Alisson Becker Gelişimi

galatasaray-icin-alisson-becker-gelisimi

GALATASARAY TRANSFER HEDEFİ

Trendyol Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, takımına takviyeler yaparak gücünü artırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın yerine alternatif arayışlarına devam ediyor.

ALİSSON BECKER GÜNDEME GELDİ

Fotomaç’ın haberine göre; çalışmaları titizlikle sürdüren Galatasaray yönetimi, Liverpool’un 32 yaşındaki kalecisi Alisson Becker için transfer sürecine başladı. Gelecek sezon Liverpool’un kalesini Mamardashvili’nin koruması beklenirken, Brezilyalı kalecinin yedek durumda kalması olabiliyor.

TAFFAREL İŞİN İÇİNDE

Bu durumu fırsat olarak gören Galatasaray yönetimi, 1.93 m. boyundaki Brezilyalı kaleci için hamlesini gerçekleştiriyor. Cimbom, bu transfer sürecinde Liverpool’un kaleci antrenörü Taffarel’den destek almayı düşünüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek vermek üzere Mardin'i ziyaret etti. Türk, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almıştı.
Ekonomi

Benzin Fiyatlarına İndirim Müjdesi Geldi!

Küresel piyasalarda petrol fiyatları 71 dolara geriledi. Bu düşüş, iç piyasada benzin fiyatlarına indirim olacağını gösteriyor. İndirimlerin pazartesi gününden itibaren uygulanması planlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.